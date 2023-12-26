Более 1 млн почтовых ящиков обновили в столичных домах за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В подъездах жилых домов Москвы за пять лет обновили более одного миллиона почтовых ящиков. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Новые почтовые ящики отличаются компактностью, легкой установкой и лаконичным внешним видом, отметили в публикации.

Для их изготовления используется листовая сталь толщиной 0,7–0,9 миллиметра, которую сложно погнуть. Затем на металл наносят краску с порошковым напылением, чтобы защитить ящик от коррозии и вандализма, а также для более легкого ухода за ним.

"На выбор жителям предлагаем два варианта расцветки – темно- и светло-серая. Такие цвета подходят к любому интерьеру", – добавили в горхозяйстве Москвы.

Внутри почтовых ящиков установлен ключевой тип запирающего устройства, ключи и замки которого имеют около 500 комбинаций. Все работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что около 14 тысяч подъездов отремонтировали в Москве в 2023 году. Во время ремонта рабочие покрасили входные группы, стены и потолки. Дополнительно, если требовалось, привели в порядок оконные рамы, двери и лестницу.

"Мой район. Обратная связь": около 14 тыс подъездов отремонтировали в Москве в этом году