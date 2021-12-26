Автобусные маршруты в районе МКАД и улицы Верхние Поля изменятся с 5 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд автобусных маршрутов в районе развязки МКАД и улицы Верхние Поля изменится с 5 января из-за строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 5 января временно меняются маршруты между Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиями метро, станциями "Домодедовская", "Новокосино», Капотней, "Мега Белая Дача" и Московской областью", – отметили в пресс-службе.

Так, конечной остановкой маршрута № с7 станет рынок "Садовод", а автобусы № 591 и 942 будут позже сворачивать на МКАД, из-за чего увеличится время в пути. Маршрут № 54 в сторону станции "Текстильщики" вместо МКАД пройдет по улице Капотня через "Садовод", некоторые автобусы из Дзержинского проследуют по Дзержинскому шоссе только до ТЦ "Мега Белая Дача". Также изменятся и другие маршруты, в частности, № 436, 955к, 956, 1226к, 954к и 1093.

Ранее стало известно, что 31 декабря автобусы в Московской области будут выполнять маршруты по графику рабочего дня, при этом проработают до 3:00. А 1, 2, 7, 8 и 9 января автобусы проследуют по графику воскресного дня.

