Новый дизайн социальной карты москвича выберут в "Активном гражданине"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Каким будет новое оформление социальной карты москвича, решат участники проекта "Активный гражданин". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что "активным гражданам" предложили выбрать один из трех вариантов дизайна карты. Согласно первому варианту оформления, на социальной карте москвича представлены главные архитектурные символы столицы. Второй вариант – вечерний вид на Кремль и храм Христа Спасителя с набережной Москвы-реки. В третьем варианте дизайн карты решен в голубых тонах, а лаконичные значки сообщают об услугах, доступных владельцу карты.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Социальная карта москвича представляет собой именную пластиковую карту. Ее выдают представителям льготных категорий жителей столицы, для которых она становится персональным электронным ключом к сведениям о льготах. Социальная карта москвича также действует как полноценная банковская карта с бесплатным обслуживанием и SMS-оповещением об операциях.