Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Жители столицы выбирают, как будут выглядеть московские поликлиники. В голосовании на портале "Активный гражданин" уже приняли участие более 175 тысяч человек.

Предполагается, что нынешние детские, взрослые и стоматологические медучреждения получат новый дизайн. Его создадут на основе трех концепций – лидеров голосования. Сейчас на выбор москвичам предоставлено десять проектов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Авторы представили стиль фасадных вывесок, входной группы, стоек информации, велопарковок, игровых зон и других элементов интерьера и экстерьера поликлиник.

Сейчас первое место занимает вариант дизайна от Студии Артемия Лебедева. За него уже проголосовали 67 544 участника. Согласно проекту, оформление подразделений поликлиник будет индивидуальным. Это не только разнообразит интерьеры, но и поможет посетителям лучше ориентироваться. Дизайн элементов навигации и внутренней отделки может быть исполнен как в ярком, так и в сдержанном исполнении.

На втором месте оказался проект индивидуального предпринимателя А.А. Тихонова. Этот дизайн показался удачным 39 520 проголосовавшим. В интерьере взрослых преобладает синий цвет, детских – оранжевый. Основной темой оформления является фитодизайн.

Третье место занял проект компании "Ди Пи Джи", получивший голоса 36 005 человек. Основной оттенок в оформления взрослых поликлиник – бирюзовый, который традиционно ассоциируется с покоем и отдыхом. Цвета для детских поликлиник включают сразу несколько оттенков: оранжевый, желтый, зеленый и лазурный.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Москве планируется возвести семь новых поликлиник. По поручению Сергей Собянина медучреждения в городе перейдут на новый стандарт работы и обслуживания. Благодаря этому пациенты могут избежать очередей, что повышает комфорт медицинской помощи. Поликлиники оснастят современным оборудованием и мебелью. Для маломобильных граждан установят пандусы и лифты.

С 2018 по 2020 год в эксплуатацию введут 40 объектов здравоохранения. Это 22 поликлиники, шесть больниц, шесть подстанций скорой медицинской помощи, один роддом и три инженерных объекта.