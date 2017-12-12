В "Активном гражданине" стартовал опрос о работе культурных центров

Фото: портал Москва 24/Ярослав Кириллов

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование по формату работы культурных центров. Москвичам предложили обсудить те вопросы, по которым не удалось прийти к единому мнению в рамках краудсорсинг-проекта "Культурные центры. Будущее".

Респонденты выскажутся о том, каким должен быть график работы культурных центров, нужно ли издавать буклеты с информацией о них, а также что необходимо для комфортного ожидания, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Также жители каждого района Москвы смогут высказаться, какие кружки и секции для детей и взрослых должны работать в местных культурных центрах.