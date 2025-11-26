В Москве приступили к омолаживающей и формовочной обрезке деревьев

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты приступили к омолаживающей и формовочной обрезке деревьев в Москве. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечаются, что такие работы в городе проводятся ежегодно с ноября по апрель. Внимание уделяется как взрослым деревьям, растущим у магистралей, так и растениям в общественных местах и парках.

При омолаживающей обрезке ветви корректируются вплоть до базальной части. Это способствует улучшению роста молодых побегов, которые формируют новую крону. Этот вид обрезки используется для стареющих, усыхающих, а также потерявших декоративный вид деревьев. При этом работы проводят даже при отсутствии процесса сокодвижения и при наступлении холодов – до минус 10 градусов.

С помощью формовочной обрезки специалисты создают и сохраняют искусственную форму деревьев. В основном им придается овальная, шаровидная, конусовидная или пирамидальная форма.

Весной в столице пройдет санитарная обрезка деревьев. Перед началом цветения и их активного роста будут удалены сухие и поврежденные ветви. Благодаря этому состояние крупномеров улучшится, а вентилируемая крона сможет препятствовать распространению вредителей и болезней. Молодые побеги будут расти лучше.

Ранее сообщалось, что на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября на юго-западе Москвы высадят более 1,6 тысячи деревьев. Из них более тысячи – крупномеры лиственных пород, а 600 – хвойные растения. Взрослые деревья будут сочетать с многолетними и низкорослыми. Верхний ярус займут клены, липы и дубы, а нижний – спирея, барбарис и другие растения.