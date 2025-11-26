Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 14:28

Город

В Москве приступили к омолаживающей и формовочной обрезке деревьев

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты приступили к омолаживающей и формовочной обрезке деревьев в Москве. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечаются, что такие работы в городе проводятся ежегодно с ноября по апрель. Внимание уделяется как взрослым деревьям, растущим у магистралей, так и растениям в общественных местах и парках.

При омолаживающей обрезке ветви корректируются вплоть до базальной части. Это способствует улучшению роста молодых побегов, которые формируют новую крону. Этот вид обрезки используется для стареющих, усыхающих, а также потерявших декоративный вид деревьев. При этом работы проводят даже при отсутствии процесса сокодвижения и при наступлении холодов – до минус 10 градусов.

С помощью формовочной обрезки специалисты создают и сохраняют искусственную форму деревьев. В основном им придается овальная, шаровидная, конусовидная или пирамидальная форма.

Весной в столице пройдет санитарная обрезка деревьев. Перед началом цветения и их активного роста будут удалены сухие и поврежденные ветви. Благодаря этому состояние крупномеров улучшится, а вентилируемая крона сможет препятствовать распространению вредителей и болезней. Молодые побеги будут расти лучше.

Ранее сообщалось, что на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября на юго-западе Москвы высадят более 1,6 тысячи деревьев. Из них более тысячи – крупномеры лиственных пород, а 600 – хвойные растения. Взрослые деревья будут сочетать с многолетними и низкорослыми. Верхний ярус займут клены, липы и дубы, а нижний – спирея, барбарис и другие растения.

Хвойные деревья начали высаживать в центре Москвы

Читайте также


город

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика