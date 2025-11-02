График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 12:48

Город

Тюльпаны высадили на столичные клумбы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты завершили высадку тюльпанов на столичные клумбы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Работы провели до наступления устойчивых отрицательных температур, чтобы луковицы успели укорениться. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На клумбах появились такие сорта, как "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового цвета.

После высадки цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. Она защитит луковицы в случае сильных морозов.

В 2025 году Москву украсили 53 миллиона цветов. По сравнению с 2010 годом их количество стало больше практически в 2,5 раза.

Городские службы высаживают растения поэтапно. Весной специалисты занимаются высадкой виолы и других однолетних растений, летом и осенью – многолетних цветов: ирисов, астры, пионов и других.

Клумбы и фотозоны в стиле бохо появились в Москве

Читайте также


город

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика