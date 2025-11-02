Тюльпаны высадили на столичные клумбы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты завершили высадку тюльпанов на столичные клумбы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Работы провели до наступления устойчивых отрицательных температур, чтобы луковицы успели укорениться. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На клумбах появились такие сорта, как "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового цвета.

После высадки цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. Она защитит луковицы в случае сильных морозов.

В 2025 году Москву украсили 53 миллиона цветов. По сравнению с 2010 годом их количество стало больше практически в 2,5 раза.

Городские службы высаживают растения поэтапно. Весной специалисты занимаются высадкой виолы и других однолетних растений, летом и осенью – многолетних цветов: ирисов, астры, пионов и других.

