26 ноября, 17:37Город
Более 100 тыс детей родились в Москве с начала этого года
Фото: 123RF/nenovbrothers
Свыше 100 тысяч детей родились в Москве с начала этого года. Самым популярным месяцем, в котором жительницы столицы становились мамами, является август, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В наших роддомах с начала года появилось на свет более 900 двойняшек и 10 тройняшек. Наибольшее число родов пришлось на август – более девяти тысяч. А самой популярной датой стало 23 августа", – отметила она.
Чаще всего москвички рожали первого ребенка в 26–28 лет. Самым популярным возрастом для появления на свет второго ребенка стал 33–35 лет. Мамами третьего ребенка жительницы столицы становились в 34–36 лет.
День матери праздновался в Москве в течение всей недели. Мероприятия прошли в школах, колледжах, офисах госуслуг "Мои документы", в семейных центрах и центрах московского долголетия.
"К этой дате мы подготовили для москвичек масштабную праздничную программу. На протяжении всей недели проходили концерты и различные мастер-классы, вебинары и консультации с психологами по теме взаимоотношений с детьми", – сказала заммэра.
Ранее Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Он отметил, что столичные власти уделяют особое внимание женщинам с детьми. Москвичкам доступны современные городские услуги и сервисы, медицинские и образовательные учреждения.
В столице подготовили программу ко Дню матери
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