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Общество

17:16

Открытие катка на ВДНХ. Прямой эфир

город общество Москва онлайн


На ВДНХ проходит открытие самого большого катка столицы. По этому случаю гостей ждут ледовые представления, мастер-классы, музыка и многое другое. Тема нового сезона – "Сказочная зима".

Площадь ледового покрытия составляет 20 тысяч квадратных метров. Гости смогут кататься по дорожкам от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие", вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

В этом сезоне каток будет работать до конца февраля. Москвичи и гости столицы смогут посетить его в будни с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00.

Приобрести билеты можно только онлайн на сайте ВДНХ. В закрытых помещениях посетителям необходимо будет надеть маски. Коньки и другой инвентарь сотрудники катка будут регулярно дезинфицировать.

На территории катка создана вся необходимая инфраструктура: теплые раздевалки, точки проката и заточки коньков, медпункт, кафе.

В течение всего сезона посетителей ждут экскурсии на коньках, спортивные зарядки и танцевальные занятия.

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