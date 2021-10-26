Общественное пространство появилось около стадиона "Юность" на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Новое общественное пространство появилось в этом году рядом со стадионом "Юность" на северо-востоке столицы.

На улице Грекова специалисты благоустроили межшкольное пространство и дворовые территории, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

Так, там обновили искусственное покрытие стадиона, заменили трибуны и организовали площадку для игры в баскетбол и волейбол. Для открытых уличных уроков и школьных мероприятий оборудовали сцену, а на спортивной площадке установили новые турники для воркаута, тренажеры и столы для настольного тенниса.

Кроме того, для детей разных возрастов сделали детскую площадку с качелями и веревочным аттракционом, а в зоне тихого отдыха установили навесы от непогоды, скамейки и садовые качели. Лестничные спуски сделали комфортными для маломобильных граждан.

Также на территории дополнительно высадили многолетние растения и привели в порядок газоны.

Ранее новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково. Специалисты благоустроили парк, территория которого протянулась от Большой Внуковской улицы до дома 3, строения 1, на Центральной улице. Там обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили зоны отдыха, установили садовые качели, тренажеры, турники и стол для пинг-понга.

