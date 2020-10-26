Звездные эксперты выступят с мастер-классами для программы "Московское долголетие"

Фото: Wavebreakmedia/depositphotos
Проект "Московское долголетие" проведет онлайн-цикл мастер-классов с приглашенными звездными экспертами в таких областях как стиль, актерское мастерство и тому подобное. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Проект "Московское долголетие" помогает москвичам старшего возраста с пользой провести время дома. А для того чтобы досуг жителей столицы старшего поколения был еще интереснее, проект продолжает развиваться и искать новые форматы работы с участниками", – подчеркнул замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
Приглашенными экспертами программы станет, например, актер Александр Олешко. Он расскажет, как держаться на сцене, как правильно дышать и какие секреты есть в актерской профессии. Свой мастер-класс проведет и Александр Васильев – эксперт мира моды расскажет о стильных образах и правилах хорошего вкуса.
В цикле мастер-классов также ожидаются выступления артиста Михаила Ширвиндта, специалиста по ЗОЖ-питанию Сергея Малоземова и певицы Надежды Бабкиной. Расписание выступлений экспертов будет известно позже.
На данный момент занятия столичного проекта "Московское долголетие" проходят в онлайн-формате. Жителям старшего поколения доступны 30 направлений, а также лекции помимо них. Записаться на участие можно по телефону территориального ЦСО.
"Это наш город": пожилые москвичи проводят самоизоляцию с проектом "Московское долголетие"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: