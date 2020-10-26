Звездные эксперты выступят с мастер-классами для программы "Московское долголетие"

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Проект "Московское долголетие" проведет онлайн-цикл мастер-классов с приглашенными звездными экспертами в таких областях как стиль, актерское мастерство и тому подобное. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Проект "Московское долголетие" помогает москвичам старшего возраста с пользой провести время дома. А для того чтобы досуг жителей столицы старшего поколения был еще интереснее, проект продолжает развиваться и искать новые форматы работы с участниками", – подчеркнул замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Приглашенными экспертами программы станет, например, актер Александр Олешко. Он расскажет, как держаться на сцене, как правильно дышать и какие секреты есть в актерской профессии. Свой мастер-класс проведет и Александр Васильев – эксперт мира моды расскажет о стильных образах и правилах хорошего вкуса.

В цикле мастер-классов также ожидаются выступления артиста Михаила Ширвиндта, специалиста по ЗОЖ-питанию Сергея Малоземова и певицы Надежды Бабкиной. Расписание выступлений экспертов будет известно позже.

На данный момент занятия столичного проекта "Московское долголетие" проходят в онлайн-формате. Жителям старшего поколения доступны 30 направлений, а также лекции помимо них. Записаться на участие можно по телефону территориального ЦСО.

