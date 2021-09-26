Северный дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортную доступность пяти районов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытие северного дублера Кутузовского проспекта улучшит транспортную доступность пяти западных районов столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о Дорогомилове, Фили-Давыдкове, Можайском районе, Кунцеве и Филевском Парке. На сегодняшний день магистраль готова на 18%.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, трасса внутри МКАД будет проходить вдоль МЦД-1 по территории промзон. На дублере будет по три полосы в каждом направлении с сужением до двух полос на мосту через Москву-реку.

В июле стартовало строительство моста на северном дублере Кутузовского проспекта. Он соединит деловой центр Москва-Сити и противоположный берег. Полноценно воспользоваться дублером можно будет уже в 2023 году.

Северный дублер Кутузовского проспекта станет первой платной автомагистралью в черте города и соединит Москва-Сити с МКАД и Северным обходом Одинцово. Это будет бессветофорная четырехполосная трасса протяженностью 10,3 километра.

Концессионное соглашение заключено на 40 лет, и по его условиям инвестор полностью финансирует строительство дороги, Затраты же на подготовку территории разделили между ним и городом в равных долях. Когда дублер введут в эксплуатацию, инвестор будет окупать свои инвестиции в течение срока соглашения за счет взимания платы за проезд.

Ранее Бочкарев заявил, что к 2023 году в Москве будут функционировать 24 вылетные магистрали. В настоящий момент в столице ведется строительство пяти из них общей протяженностью 383 километра.

