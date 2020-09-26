За трансляцией столичного мотопарада в вагонах метро следили 140 тыс человек

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В вагонах метрополитена столицы за трансляцией мотопарада следили 140 тысяч человек. Об этом заявили представители департамента транспорта города в Telegram-канале.

"Мотопарад заряжает даже под землей! Целых 140 тысяч пассажиров следили за трансляцией фестиваля в вагонах мосметро", – сообщили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что около 2,5 тысячи мотоциклистов присоединись к заезду по Садовому кольцу. В субботу, 26 сентября, в городе закрыли мотосезон.

Позднее участники мотопарада прибыли в Парк Горького, где для гостей организовали специальную программу.

Сообщалось, что карты "Тройка" в честь Московского мотофестиваля появились в продаже в подземке. Всего выпустили 10 тысяч экземпляров тематических карт, посвященных мероприятию.