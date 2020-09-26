Около 2,5 тыс мотоциклистов проехали по Садовому кольцу в честь закрытия сезона

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Около 2,5 тысячи мотоциклистов проехали по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона. Об этом заявили в департаменте транспорта в Telegram-канале.

"Сегодня прямо по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона проехали около 2,5 тысячи мотоциклистов. Это было мощно!", – сообщили в Дептрансе Москвы. В пресс-службе ведомства обратили внимание, что участники заезда соблюдали безопасное расстояние и ПДД. Подчеркивается, что не было ни одной аварии.

Ранее 70 новых мотоциклов подарили управлению ГИБДД Москвы. Транспорт вручили столичному ведомству в честь закрытия мотосезона.

Кроме того, карты "Тройка" в честь Московского мотофестиваля появились в продаже в метро. Всего выпущено 10 тысяч экземпляров тематических карт, посвященных мотофестивалю.