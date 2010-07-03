Показ Moscow Fashion Week пройдет в столичном метро

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столичном метро пройдет модный показ, открывающий Moscow Fashion Week, которая в этом году отмечает свой 25-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
Молодые российские и зарубежные дизайнеры представят коллекции, созданные специально для жителей мегаполиса, на станции "Деловой центр" в октябре. На показе можно будет увидеть новые линии одежды, обуви и аксессуаров от дизайнеров Даниила Анциферова, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I’m not, Etudes, Carne Bollente. В показе также примут участие AMI, Ли-Лу, Husky, Isabel Marant, Our legacy, Helmut Lang, Opening Ceremony, Subterranei и Suncoo.
"Московский метрополитен регулярно становится площадкой для современных и красивых мероприятий", – отметила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. Она рассказала, что у столичной подземки уже есть опыт "проведения дефиле и выпуска капсульной коллекции одежды совместно с известными российскими дизайнерами".
В частности, этой осенью метро выпустит лимитированную модель кроссовок совместно с японской компанией ASICS – одним из крупнейших в мире производителей спортивной экипировки. В дизайне кроссовок будут присутствовать цвета линий московской подземки, уточнила Темникова. Они будут продаваться в фирменных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также у партнеров ASICS.
Ранее сообщалось, что восемь российских дизайнеров поддержали программу "Московское долголетие" на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2019. Одежду этих брендов представили участницы программы – модели старше 55 лет. По словам экспертов, появление моделей старшего возраста является мировым трендом индустрии моды.
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