Москвичей призвали сообщать об отсутствии отопления в квартирах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сегодняшний день отоплением обеспечены все жилые дома и объекты социальной сферы столицы, его отсутствие в квартирах может означать только то, что свою работу не выполнила управляющая компания. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что некоторые управляющие компании могут попытаться сэкономить и не подают тепло в квартиры.

"Ведется пусконаладка систем отопления. Когда жители обращаются, говорят, что где-то непрогрев одной батареи или стояка отопления, специалисты приходят и проводят эти мероприятия", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Он призвал горожан в случае проблем с отоплением обращаться в контакт-центр.

"Если в квартире где-то нет тепла, то повинна в этом только управляющая компания. Их в городе работает более 500, со всеми, особенно с частными, жилищная инспекция активно работает", – сказал заммэра.

На данный момент в столице в полном объеме завершены мероприятия по включению отопления в жилых домах и объектах социальной сферы. Теплом обеспечены 33 тысячи 323 жилых зданий и 7 тысяч 826 социальных объектов, в том числе 3056 школ, 2410 детских садов, 1490 больниц и 870 поликлиник. Это 100% от общего объема.

Полностью подключение тепла на все объекты Москвы планируется завершить в соответствии с графиком 27 сентября.

Ранее Бирюков сообщил, что столичные власти обеспечили отоплением все городские социальные объекты. Он напомнил, что пуск тепла – технологически сложный процесс и регламентом рассчитан на пять дней, но власти справились с задачей за три дня, опередив график.

Отопительный сезон в столице из-за похолодания начался досрочно: на социальных объектах – 20 сентября, в жилом и промышленном фонде – 23 сентября. По регламенту, отопление включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов выше нуля. Тем не менее решение о подаче тепла может приниматься и до достижения этих показателей.

Если после включения отопления вы измерили температуру в квартире, она оказалась меньше или больше нормативной, вы можете обратиться в управляющую компанию, в Мосжилинспекцию, позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей.