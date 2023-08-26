На развязке МКАД с Липецкой улицей началась укладка асфальта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты приступили к укладке асфальта на четырех путепроводах в районе развязки МКАД с Липецкой улицей на юге Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"Сейчас на развязке параллельно с укладкой асфальта рабочие монтируют барьерные ограждения и наружное освещение, проводят отделочные работы в тоннеле и окрашивают пролетные строения путепроводов", – рассказал Загрутдинов.

Кроме того, продолжается обустройство инженерных коммуникаций, идет строительство надземных пешеходных переходов и локальных очистных сооружений. К настоящему времени строительная готовность развязки оценивается в 60%.

Отмечается, что после реконструкции пропускная способность развязки увеличится примерно на 30%. Она позволит столичным автомобилистам комфортно выезжать на трассу М-4 "Дон".

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