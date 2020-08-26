Дни открытых дверей пройдут в культурных центрах столицы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Побывать на бесплатных пробных занятиях в кружках и секциях, познакомиться с преподавателями, а также поучаствовать в познавательных квестах взрослые и дети смогут в дни открытых дверей в 77 культурных центрах. Посетить их можно будет 29 и 30 августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы проводятся уже четвертый год подряд. На этот раз на специальную ознакомительную программу москвичей приглашают 77 площадок. Запланированы десятки событий – квесты, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы", – заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, побывать в учреждениях москвичи и гости города смогут в течение двух дней с 10:00 до 20:00.
Все мероприятия будут бесплатными, для посещения некоторых из них требуется предварительная регистрация. Найти полную программу можно на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.
При этом расписание регулярных занятий в кружках и клубах появится на порталах культурных учреждений.
Например, культурный центр "Рублево" 29 августа организует "День умника". На мероприятиях можно будет познакомиться с работой детских студий технической направленности. В 11:00 юные посетители смогут запустить в небо воздушных змеев, а также квадрокоптеры.
Кроме того, в первый день в 12:00 во Дворце культуры "Содружество" будет квест для ребят от шести до 12 лет "Вокруг света за 15 минут". Участникам нужно будет пройти пять точек с заданиями разной сложности.
Еще один квест – "В поисках сокровищ" планируется 29 августа в 18:00 в Центре культуры и спорта. Девочек и мальчиков от семи до 13 лет приглашают совершить путешествие с пиратами Бобом Акулой и Крисом Орлиным Глазом.
30 августа в 12:00 в Доме культуры "Культурный центр" будет интерактивная игра "Я турист". Ее подготовили организаторы студии туризма "Открой себя". Помимо того, попасть в закулисье культурного центра "Москворечье" можно будет 30 августа. Там в 17:00 пройдет увлекательный квест-экскурсия "Дом культуры наизнанку".
При проведении дней открытых дверей гостям надо будет соблюдать безопасное расстояние и использовать средства индивидуальной защиты. Каждому участнику измерят температуру бесконтактным термометром.
Ранее московских школьников пригласили на мастер-классы в детские технопарки. События программы "Дизайнерский калейдоскоп" пройдут 22 и 29 августа в 11:00 и 26 августа в 17:00 в детском технопарке "На Зорге".
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