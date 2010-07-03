МОЭК завершила подготовку к новому отопительному сезону

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МОЭК закончила подготовку к отопительному сезону 2019–2020 годов, сообщает пресс-служба компании.

Гидравлические испытания тепловых сетей закончены по графику. Планово-предупредительные ремонты прошли на 47 районных и квартальных тепловых станциях, более чем 90 малых котельных и более чем 10,2 тысячи тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях.

К работе готовы 16,4 тысячи километров тепловых сетей, в том числе порядка 8 тысяч километров магистральных и 8,4 тысячи километров разводящих. Они обеспечивают теплоснабжение более 70 тысячи зданий, около половины из них – жилые дома.

В начале августа депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил включать в квартирах центральное отопление летом, если температура воздуха ниже климатической нормы. Власов объяснил, что на его имя поступило немало обращений от россиян, обеспокоенных похолоданием в их квартирах. Из-за частых дождей прохладной для лета погоды многие считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах.