Москву подготовят к отопительному сезону к концу лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Завершить подготовку к новому отопительному сезону в столице собираются к концу лета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу центрального диспетчерского управления МОЭК Валерия Маслова.

По его словам, гидравлические испытания закончат 25 августа. Затем специалисты проведут дополнительную проверку и при необходимости наладят оборудование. Все работы завершат к 28 августа.

Маслов пояснил, что во время испытаний в домах не отключают горячую воду.

Ранее в МОЭК заявили, что сократить сроки отключения горячей воды пока невозможно. Это связано с тем, что трубопроводы больших диаметров требуют длительных диагностических и ремонтных работ.

Отключать горячую воду в столице начали 13 мая. Пока в домах отключают воду, специалисты готовят трубопроводы к отопительному сезону.

