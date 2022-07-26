Велопешеходный мост появится в подмостовом пространстве МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мост для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок появится в подмостовом пространстве Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Сооружение протяженностью 100 метров преобразит пространство, а также повысит связность территорий. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что сейчас берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов и не годится для занятий спортом.

"Наша задача – сделать это место важной точкой притяжения, чтобы пространство, которое сейчас находится в запустении, обрело новые функции и стало привлекательным для москвичей и гостей города", – сказал он.

Вдоль реки Яузы проложат велосипедные, пешеходные и беговые дорожки. Там появятся велопарковки и понятная навигация. Будет создана единая структура парковых пространств, в которую войдут парк "Свибловские пруды", Леоновская роща и парк "Сад будущего".

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в свою очередь, добавила, что результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь районов Свиблово и Ростокинского. По ее словам, жители смогут выбирать при передвижении по городу новые оптимальные пути следования.

Ранее в Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу. Новый мост является частью транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". Возведение опор, монтаж пролетного строения и архитектурная отделка моста были выполнены всего за один год.

Данный объект претендует на звание самого комфортного для пешеходов среди всех мостов через Яузу. Изнутри мост полностью защищен от осадков и ветра, а по обеим сторонам от него установлены лифты.

