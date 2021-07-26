Социально ориентированным НКО в Москве передадут безвозмездно 19 квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/В. Новиков
Столица на безвозмездной основе предоставит социально ориентированным НКО 19 квартир. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, город старается помогать людям с инвалидностью не только с медицинской точки зрения, но и в плане социализации. Она подчеркнула, что в этот процесс активно включены некоммерческие организации.
"Уже есть примеры, когда НКО стали организаторами сопровождаемого проживания, а город безвозмездно передал им помещения и квартиры. Молодые люди с инвалидностью благодаря этой программе по-настоящему приобретают независимость. Теперь принято решение масштабировать такое сотрудничество и помочь молодым людям выйти из социального учреждения, стать самостоятельными активными горожанами", – подчеркнула Ракова.
Список помещений опубликован на сайте городского департамента труда и социальной защиты населения. Прием документов продлится с 1 по 15 августа. При этом НКО может подавать заявки на несколько квартир. Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития, среди участников город надеется увидеть организации с авторскими методиками.
Претендовать на квартиры могут социально ориентированные НКО, зарегистрированные в качестве юридического лица в столице не менее трех лет, не имеющие задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей.
В прошлом году участие в конкурсе бесплатных помещений в столице приняли более 160 некоммерческих организаций.
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