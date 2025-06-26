Москвичи отправили около 12 тыс заявок на перепланировку квартир в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала текущего года от москвичей поступило 12 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки квартир, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что получить данную услугу можно только в электронном виде. Для этого нужно зайти на официальный сайт мэра города и подать заявление с необходимыми документами.

"Там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Из 12 тысяч заявок почти 5,7 тысячи представляют собой согласование планируемых работ – таких сообщений стало на 15% больше. Также около 2,5 тысячи раз горожане обращались за оформлением акта на выполненные работы, а еще 2,3 тысячи – для устранения нарушений и чтобы узаконить выполненную ранее перепланировку.

Кроме того, около 1,4 тысячи граждан отправили заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке – по эскизу. Бирюков отметил, что москвичи стали чаще согласовывать незначительные правки в схему квартиры, для которых не требуется новый проект: демонтаж или устройство встроенных шкафов, перенос или постройка ненесущих перегородок, перенос проемов и так далее.

Для проведения такого рода работ не нужно получать техническое заключение или оформлять проект перепланировки. Гражданам достаточно самим сделать эскиз выполненных работ и подать заявление. Все изменения будут оперативно внесены в Единый государственный реестр недвижимости благодаря взаимодействию Мосжилинспекции и Росреестра.

Ранее Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировки в многоквартирных домах Москвы. Сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ сократились на 30%, то есть с 30 до 20 рабочих дней. Дополнительно был расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта. Для максимального упрощения процедуры подачи заявления на портале mos.ru был создан специальный лендинг.