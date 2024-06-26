Город выделил три участка для строительства новых объектов в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С начала 2024 года город выделил три земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов в Коммунарке. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в Коммунарке формируется современный район с транспортной доступностью, жилыми домами, коммерческой недвижимостью и социальными объектами.

"С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Размер инвестиций в их строительство может составить около 25 миллиардов рублей", – информировал Ефимов.

Участки предоставили в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). С инвесторами заключили договоры аренды участков общей площадью почти 3,7 гектара. В будущих зданиях разместятся офисы, кафе, рестораны и магазины, добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее город предоставил 39 инвесторам землю по льготной ставке под строительство производств. Общая площадь земельных участков составила 187 гектаров. На них инвесторы построят предприятия пищевой, строительной, химической, легкой и других отраслей промышленности.

