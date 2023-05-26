Движение на Новоорловской улице ограничат с 29 мая по 30 сентября из-за строительных работ

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Движение транспорта на участке улицы Новоорловской будет ограничено с 29 мая по 30 сентября этого года из-за строительства инженерных сетей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"С 29 мая до 30 сентября на участке улицы Новоорловской в районе дома 7 по улице Новопеределкинской будет недоступно для проезда две полосы движения. Это связано с проведением по строительству инженерных сетей", – указано в уведомлении.

Как уточнили в ведомстве, на участке сохранится движение по двум полосам в каждом направлении за счет временных уширений, однако парковка будет временно недоступна.

Ранее в Дептрансе сообщили об ограничении движения поездов между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена 27 и 28 мая. Станция "Цветной бульвар" будет закрыта на вход и выход, пассажиры могут воспользоваться выходами на станции "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии. Причиной ограничений стали ремонтные работы.