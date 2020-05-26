Подмосковным водителям напомнили о требовании оформлять пропуск для поездок в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителям Московской области и других регионов с 27 мая необходимо оформить цифровой пропуск для поездок в Москву, напомнили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
Отмечается, что передвигаться по столице можно будет только при наличии московского пропуска. Оформить его можно на сайте nedoma.mos.ru.
"К нему нужно обязательно привязать корректный номер автомобиля. Обязательно оформляйте цифровой пропуск для поездок в Москву, чтобы не получить штраф. Если вы ввели неверный номер автомобиля, его необходимо скорректировать", – говорится в сообщении.
Перед поездкой автомобилистов просят убедиться, что пропуск действителен. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.
Ранее сообщалось, что подмосковные цифровые пропуска для передвижения на транспорте будут действительны для поездок по Москве до 26 мая включительно. Требование о том, что для поездок по столице необходимо использовать только московские пропуска, вступает в силу 27 мая. Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте.
Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю. Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день.
Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.
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