Больничный комплекс на 87 тысяч мест откроется в ТиНАО

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что крупнейший в России больничный комплекс откроется в ТиНАО до конца года.

По его словам, здание появится на территории административно-делового центра "Коммунарка". Оно будет рассчитанного на 87 тысяч мест.

В состав комплекса войдут родильный дом, лечебно-диагностический, вспомогательный и патологоанатомический корпуса, передает "Интерфакс".

До конца 2020 планируется построить амбулаторный, инфекционный и детский корпуса, а также дополнительный родительный дом и подстанцию скорой помощи.

Вторая очередь будет рассчитана еще примерно на 70 тысяч мест. Сергей Собянин ранее рассказал о строительстве детсада в деревне Верхнее Валуево в ТиНАО.