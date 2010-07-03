Столичные археологи рассказали о находках в Кунцевском городище

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Археологи Музея Москвы рассказали о находках в Кунцевском городище, которое расположено в одноименном районе на западе столицы.

Специалисты с 1960 по 1973 год нашли на мысе Москвы-реки христианские захоронения и кресты-энколпионы. Судя по раскопкам, там жили люди еще в VI–V веках до нашей эры.

Исследователи также обнаружили кресты-энколпионы, которые носили поверх одежды. На них располагали рельефное изображение распятого Христа и образ Богоматери.

Часть находок можно увидеть на выставке "История Москвы для детей и взрослых", передает портал мэра и правительства Москвы.

Городище отмечено в романе "Проклятое место" писателя Михаила Воскресенского. Кроме того, художник Александр Саврасов написал там картину "Осенний лес. Кунцево".

Кроме того, мыс получил славу языческого капища. Согласно легенде, там была построена церковь, которая ушла под землю за одну ночь.

Ранее револьвер производства американской компании Smith & Wesson Firearms Co и кокарду с советской милицейской фуражки начала прошлого столетия обнаружили археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в столице.