Семейный центр отремонтируют в столичном районе Отрадное

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Специалисты отремонтируют здание семейного центра "Отрадное" на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Ивана Щербакова.

Объект находится по адресу улица Декабристов, дом 22а. Его возвели еще в 1984 году, уточнил Щербаков. По его словам, ремонтные работы пройдут в одном из отделений на втором этаже. Специалисты обновят отделку стен, полов и потолков.

Также работы проведут в коридоре, буфете и санитарно-бытовых помещениях. Здание оснастят новыми оконными и дверными блоками. Функциональное назначение помещений останется без изменений.

"Семейный центр "Отрадное" оказывает комплексную поддержку детям и родителям. Москвичам помогает команда высококвалифицированных специалистов, в том числе психологи и юристы", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в этом году на юге Москвы отремонтируют 247 жилых домов в рамках программы капремонта жилого фонда. Самое высокое здание расположено в районе Бирюлево Восточное. Речь идет о 16-этажном доме сложной формы, его возвели в 1983 году на Лебедянской улице, доме 24, корпусе 1.