Городские службы Москвы усилили работу в преддверии весеннего паводка

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Городские службы Москвы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии весеннего паводка, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Он отметил, что прошедшая зима стала одной из самых снежных в столице. Толщина снега и льда на водоемах превосходит предыдущие параметры. Для недопущения подтопления инженерных сооружений специалисты реализуют комплекс превентивных мер.

"Поводится проверка состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводятся в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, производится очистка зумпфов от ила, грязи и песка", – уточнил Бирюков.

Также специальные бригады дежурят у Филевской набережной в районе причала "Фили", Краснопресненской набережной рядом с причалом "Международная выставка" и подземным пешеходным тоннелем "Выставочный", Москворецкой набережной у причала "Зарядье" и моста №22 через реку Десна в поселке Фабрики имени 1 Мая.

Ранее Петр Бирюков сообщал, что специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку набережных Москвы к открытию навигации с приходом постоянных положительных температур. По его словам, всего планируется провести очистку и ремонт 78 набережных.

