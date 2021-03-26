Движение по ряду улиц в центре Москвы перекроют 29 марта из-за киносъемок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы временно перекроют 29 марта в связи с проведением киносъемок. Об этом заявили представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Перекрытия в связи с проведением киносъемок в ЦАО с 18:00 до 22:00 29 марта", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Водителей предупредили, что движение перекроют на участке Подколокольного переулка – от пересечения с Хитровским переулком до пересечения с улицей Солянкой.

Ко всему прочему, движение ограничат на участке Певческого переулка – от дома 1/2, строения 1, по Певческому переулку до пересечения с Подколокольным переулком.

Автомобилистов также ждут перекрытия на участке Подкопаевского переулка – от дома 9, строения 1, по Подкопаевскому переулку до пересечения с Подколокольным переулком.

В департаменте добавили, что, помимо этого, перекроют участок Хитровской площади – от пересечения с Хитровским переулком до пересечения с Подколокольным переулком.

Ранее стало известно, что участок Рублевского шоссе на западе столицы перекроют на 1,5 года. Это связано с работами по реконструкции дороги.