Названы финалисты премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

Фото: архитектурное бюро "Цимайло, Ляшенко и Партнеры"

Стали известны финалисты конкурса, которые претендуют за премию Москвы в области архитектуры и градостроительства. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В первом туре эксперты отобрали 21 проект из 60 представленных заявок, уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, который возглавил жюри конкурса.

По его словам, "выход в финал – уже большое достижение и свидетельство высокого качества работы архитекторов".

Кузнецов также отметил большое число "сильных проектов", причем "как в социальной, так и в коммерческой отраслях". Их появление свидетельствует о том, что заказчики и в бюджетной сфере, и в бизнесе стали уделять больше внимания архитектуре, считает председатель жюри конкурса. "В этом году у нас представлены очень сильные участники. Я думаю, что выбрать победителей будет сложно", – признался главный архитектор Москвы.

На втором этапе жюри определит победителей в четырех номинациях. Награды получат лучшие проекты образовательных и медицинских, спортивных и культурно-просветительских, а также жилых и многофункциональных построек.

В число номинантов попали проекты компаний "Меганом", "Архитектурное бюро Сергея Скуратова", Архитектурное бюро "Цимайло, Ляшенко и Партнеры", UNK Project. Полный список финалистов опубликован на официальном сайте конкурса.

Премию города Москвы в области архитектуры и градостроительства учредили в 2017 году. До этого Москомархитектура в течение пяти лет лучшие проекты премией Архсовета столицы.