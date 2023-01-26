Реконструкция газопровода завершилась в Косино-Ухтомском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты завершили реконструкцию газопровода в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов, в ходе работ стальные подземные трубы с истекающим сроком эксплуатации заменили полиэтиленовыми, а на фасадном газопроводе установили краны для оперативного контроля подачи газа в квартиры.

Отмечается, что реконструкция осложнялась тем, что шла вблизи жилых домов и детских площадок, из-за чего на отдельных участках специалистам пришлось работать вручную. Работы шли с марта прошлого года, за это время в порядок был приведен 1,5 километровый участок газопровода.

Ранее газопровод реконструировали в Академическом районе на юго-западе столицы. Там также обновили трубы и другие элементы коммуникаций. Их срок службы составит не менее 50 лет.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!