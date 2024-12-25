ГУМ-каток на Красной площади работает в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ГУМ-каток на Красной площади в Москве функционирует в обычном режиме после того, как в Сети появилась информация о прогремевших рядом взрывах пиротехники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу катка.

Как утверждали свидетели происшествия, возле катка был зафиксирован дым, поэтому ярмарку и территорию у ГУМ-катка осмотрели силовики.

Накануне полицейские задержали пенсионерку за поджог пиротехники в торговом центре Серпухова. В результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, женщина могла решиться на противоправные действия после того, как на нее воздействовали телефонные мошенники.

В тот же день была задержана 68-летняя жительница Тульской области за использование пиротехники в одном из отделений банка, которое находится на улице Крылова. Пенсионерка призналась, что совершить подобное преступление она решила по указанию мошенников, которые связались с ней в одном из популярных мессенджеров.

Злоумышленники убедили женщину принять участие в "спецоперации" по задержанию "нечистых" на руку работников финансового учреждения, указав, что именно из-за них она осталась без средств. В результате подрыва пиротехники ни сотрудники, ни посетители банка не пострадали.

