Фото: Дептранс Москвы

В Москве установили светофоры с квадратными секциями, сообщает департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram.

"В пяти местах в Москве появились новые светофоры с квадратными секциями. Хоть сами сигналы на них будут привычной нам круглой формы, эти светофоры могут куда больше, чем их "коллеги", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что такие светофоры позволяют показать водителям любое другое изображение или сигнал, например разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах.

Еще на них установлены камеры и датчики, измеряющие уровень выбросов в воздухе, пояснили в департаменте.

Светофоры с квадратными секциями установлены на улицах 1-й Тверской-Ямской, Тестовской, Сергея Макеева, Зои и Александра Космодемьянских, доме 8, в Зеленограде на Центральном проспекте, корпусе 128 и корпусе 241.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Москве обновят маршруты наземного транспорта коммерческих перевозчиков. На всех маршрутах будет соблюдаться тактовое расписание. Пассажирам не придется запоминать расписание – следующий автобус придет через определенный промежуток времени.