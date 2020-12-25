Фото: Дептранс Москвы
В Москве установили светофоры с квадратными секциями, сообщает департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram.
"В пяти местах в Москве появились новые светофоры с квадратными секциями. Хоть сами сигналы на них будут привычной нам круглой формы, эти светофоры могут куда больше, чем их "коллеги", – отметили в ведомстве.
Там уточнили, что такие светофоры позволяют показать водителям любое другое изображение или сигнал, например разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах.
Еще на них установлены камеры и датчики, измеряющие уровень выбросов в воздухе, пояснили в департаменте.
Светофоры с квадратными секциями установлены на улицах 1-й Тверской-Ямской, Тестовской, Сергея Макеева, Зои и Александра Космодемьянских, доме 8, в Зеленограде на Центральном проспекте, корпусе 128 и корпусе 241.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в Москве обновят маршруты наземного транспорта коммерческих перевозчиков. На всех маршрутах будет соблюдаться тактовое расписание. Пассажирам не придется запоминать расписание – следующий автобус придет через определенный промежуток времени.
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