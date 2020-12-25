Районный центр "Высота" открыли в Кузьминках после реконструкции

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ADG group

В столичном районе Кузьминки прошло открытие районного центра "Высота", реконструированного из одноименного кинотеатра, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ADG group.

"Сегодня в московском районе Кузьминки открыл свои двери районный центр "Высота", созданный на базе устаревшего одноименного кинотеатра. Здание вошло в программу реконструкции, которую реализует девелоперская компания ADG group. "Высота", расположенная по адресу улица Юных Ленинцев, дом 52, стала седьмым объектом сети районных центров под единым брендом "Место встречи", – сообщает компания.

Как отмечается, кинотеатр "Высота" был построен в 1965 году у центрального входа в парк "Кузьминки" в самом центре района. Постепенно система кондиционирования и оборудование кинозалов перестали соответствовать современным требованиям, и кинотеатр потерял исторический статус центра притяжения жителей района.

В пресс-службе пояснили, что всего по программе реконструкции ADG group будет реконструировано более 30 устаревших кинотеатров Москвы. Все они будут перепрофилированы в многофункциональные районные центры под общим брендом "Место встречи".

Ранее на севере столицы открылись два районных центра, реконструированные в рамках проекта "Место встречи". Центр "Нева" расположен в Левобережном районе, а "Рассвет" – в районе Коптево. В них откроются современные мультиплексы с кинозалами повышенного комфорта. В центре "Рассвет" появится пятизальный кинотеатр, в "Неве" – четырехзальный.