Работу площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" продлят в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В новогоднюю ночь все площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до 3:00.
1 января окружные площадки фестиваля можно будет посетить с 11.00 до 23.00, а 2 января они будут работать с 11.00 до 22.00, сообщили в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Спектакли, концерты и интерактивные программы будут представлены 31 декабря на улицах Городецкая, Митинская, Профсоюзная, Ярцевская, Новопесчаная и Хачатуряна, на Строгинском и Ореховом бульварах, на площади Славы, а также на Сиреневом бульваре в Троицке и на площади Юности в Зеленограде с 16.00 до 19.00 гостей ждут.
"С 23.00 до 00.15 посетителей всех этих площадок с Новым годом поздравят Дед Мороз и Снегурочка, а с 00.15 до 01.00 здесь пройдут выступления творческих коллективов и дискотеки", – говорится в сообщении. Также 1 и 2 января гостей фестиваля ждут спектакли и концерты.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря и продлится до 13 января. Большинство мероприятий посвящены сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках покажут балеты на льду, спектакли, а также проведут мастер-классы и спортивные игры.
27 декабря в рамках "Путешествия в Рождество" пройдет пятый парад Снегурочек. Участвовать в мероприятии, которое начнется в 18:00, смогут все желающие.
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