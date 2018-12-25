Снегурочки пройдут по центру Москвы 27 декабря

Москвичей приглашают принять участие в параде Снегурочек

Пятый парад Снегурочек пройдет в столице в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Шествие намечено на 27 декабря, передает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Участвовать в параде, который начнется в 18:00, смогут все желающие. Новогодние волшебницы пройдут от Тверской площади до пересечения улиц Рождественка и Кузнецкий мост в сопровождении оркестра. По окончании среди участниц разыграют подарки.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря и продлится до 13 января. Большинство мероприятий посвящены сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках покажут балеты на льду, спектакли, а также проведут мастер-классы и спортивные игры.

Перед праздниками москвичи смогут поздравить друзей, близких, а также незнакомых людей. Для этого достаточно отправить новогоднюю электронную открытку. О том, где и как оформить пожелания горожанам рассказал Сергей Собянин.