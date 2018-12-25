Адресовать именные открытки близким и друзьям предложил Сергей Собянин. Оформить электронное поздравление можно на персональном сайте мэра Москвы.
Глава города напомнил, что впереди 10 дней каникул. "Нас ждут парки и фестивали, лыжные трассы и катки, детские елки и новое кино, музеи и театры. И самое главное – нас ждут близкие и друзья, чтобы вместе провести самый любимый праздник", – написал градоначальник.
Чтобы поздравить знакомого человека, нужно ввести в специальном поле адрес его электронной почты. А вот оформить поздравление для всех москвичей можно, поставив соответствующую галочку. На сайте есть возможность отправить открытку с уже готовым изображением или оформить свою.
Собянин предложил горожанам отправить именные открытки близким
В последние рабочие дни 2018 года фестиваль "Путешествие в Рождество" предложит москвичам разнообразные кулинарные мастер-классы, выступления популярных артистов и увлекательные экскурсии. Помимо этого, все желающие смогут попасть на прием к Деду Морозу и Снегурочке, чтобы получить индивидуальное пожелание.
До 5 января в Москве пройдет 28 представлений из цикла "Елка мэра". Ожидается, что их посетят 53,2 тысячи человек.
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