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09:37

Собянин предложил горожанам отправить именные открытки близким

мэр Москвы Сергей Собянин праздники Новый год

09:37

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Фото: depositphotos/pressmaster

Адресовать именные открытки близким и друзьям предложил Сергей Собянин. Оформить электронное поздравление можно на персональном сайте мэра Москвы.

Глава города напомнил, что впереди 10 дней каникул. "Нас ждут парки и фестивали, лыжные трассы и катки, детские елки и новое кино, музеи и театры. И самое главное – нас ждут близкие и друзья, чтобы вместе провести самый любимый праздник", – написал градоначальник.

Чтобы поздравить знакомого человека, нужно ввести в специальном поле адрес его электронной почты. А вот оформить поздравление для всех москвичей можно, поставив соответствующую галочку. На сайте есть возможность отправить открытку с уже готовым изображением или оформить свою.

Собянин предложил горожанам отправить именные открытки близким

В последние рабочие дни 2018 года фестиваль "Путешествие в Рождество" предложит москвичам разнообразные кулинарные мастер-классы, выступления популярных артистов и увлекательные экскурсии. Помимо этого, все желающие смогут попасть на прием к Деду Морозу и Снегурочке, чтобы получить индивидуальное пожелание.

До 5 января в Москве пройдет 28 представлений из цикла "Елка мэра". Ожидается, что их посетят 53,2 тысячи человек.

мэр Москвы Сергей Собянин праздники Новый год

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