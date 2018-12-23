Цикл новогодних мероприятий "Елка мэра" стартует в Москве

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Гостином дворе в центре Москвы стартует цикл новогодних мероприятий "Елка мэра", сообщает ТАСС.

Всего с 23 декабря по 5 января пройдет 28 представлений, которые посетят 53,2 тысячи человек. Среди приглашенных дети-сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также отличники в учебе и победители международных спортивных соревнований, олимпиад и конкурсов.

Помимо этого, 26 и 27 декабря в Морозовской больнице и Больнице святого Владимира состоятся выездные "Елки мэра" для детей с онкологическими и другими заболеваниями. Более 1,8 тысячи подарков от Деда Мороза получат маленькие пациенты.

С 18 декабря по 5 января в столице проходит цикл из 25 новогодних представлений "Елка префекта". Его бесплатно посетят около 13 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что всего за время новогодних праздников в Москве пройдет более 400 мероприятий. Москвичей и туристов ждут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, библиотеках, культурных центрах и других учреждениях города. Праздничную программу составили с учетом пожеланий, которые москвичи высказали на портале "Активный гражданин".