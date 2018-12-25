Публичные слушания по конкурсу программы реновации пройдут в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в январе планируется провести первые публичные слушания по проектам планировки территории (ППТ) кварталов реновации жилого фонда, передает Агентство "Москва".

"Начиная с января мы планируем начать проводить публичные слушания. Наша задача до конца 2019 года обсудить с жителями проекты планировки территории", – сказал Хуснуллин.

Ранее столичные власти включили в программу реновации 13 новых стартовых площадок. Теперь их насчитывается 308, еще 50 находятся на рассмотрении.

В будущем году в столице построят 20 новых жилых домов для расселения горожан по программе реновации. Общая площадь новых домов составит около 300 тысяч квадратных метров. Строительство ведется за счет городского бюджета. Общая площадь новых домов составит около 300 тысяч квадратных метров.

17 декабря в департаменте градостроительной политики города сообщили о старте реновации в Юго-Восточном административном округе.

