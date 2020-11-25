ТПУ возле станции метро "Выхино" обновят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Транспортно-пересадочный узел возле станции метро "Выхино" обновят, сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта. В ведомстве добавили, что станция метро продолжит работать в обычном режиме.

Уточняется, что там появится большой зал, из которого пассажиры смогут сразу попасть в метро, на железнодорожную станцию и к остановке общественного транспорта. Кроме того, появится многоуровневый паркинг, установят широкие лестницы, лифты и пандусы.

"Территория вокруг станции будет благоустроена. Специалисты обновят остановки общественного транспорта, установят освещение, оборудуют велопарковки и прокат", – говорится в сообщении.

Ранее эксперт заявил, что строительство в Москве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) необходимо для формирования в столичной агломерации мультимодальной системы перевозок, которая будет объединять различные виды общественного транспорта.