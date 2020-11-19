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Москва 24

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Транспорт

17:01

Эксперт назвал необходимым развитие транспортной инфраструктуры столицы

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице приоритетным направлением деятельности должно стать развитие транспортной инфраструктуры, рассказал директор НПЦ "Развитие города", кандидат технических наук Илья Киевский. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, нужно развивать дороги, ТПУ и МЦД.

"Если сейчас остановиться и перестать финансировать, то в какой-то момент ситуация может ухудшиться. Считаю, что сейчас этим нужно продолжать заниматься, это принципиально важно для города. Тут главное – соблюдать баланс общественного транспорта и дорог", – подчеркнул Киевский.

Ранее доктор технических наук Валерий Теличенко выразил мнение, что развитию транспортной стратегии столицы помогает реализация инфраструктурных проектов. По мнению эксперта, создание современного транспортного каркаса является одним из приоритетов развития города. Теличенко подчеркнул, что для большого города важную роль играет общественный транспорт, развитию которого следует уделять внимание.

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