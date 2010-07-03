Три "Ласточки" запустят между Москвой и Зеленоградом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Три дополнительных электропоезда "Ласточка" запустят между Москвой и Зеленоградом в вечерний час пик с 8 декабря.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, составы будут курсировать ежедневно с Ленинградского вокзала в 21:30 и 22:46, а от платформы Крюково – в 20:42.

Раньше по выходным последний скоростной поезд в Крюково отправлялся в 21:02. Отмечается, что поезда позволят разгрузить направление по вечерам.

"Кроме того, горожане смогут выбрать наиболее удобное время для того, чтобы уехать домой или добраться до центра", – сказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что с 8 декабря в утренний час пик в будни будут ходить две дополнительных электрички в Москву со станций Подсолнечной (Солнечногорск) и Крюково.