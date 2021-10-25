Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в театре МДМ

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции обнаружили специалисты Роспотребнадзора в театре МДМ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста-эксперта столичного управления Роспотребнадзора Шамиля Мустафаева.
"Установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима", – рассказал Мустафаев.
Специалист добавил, что театру грозит штраф до 500 тысяч рублей за указанные нарушения или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Он напомнил, что Роспотребнадзор регулярно проводит контроль за местами массового скопления людей в связи с рисками распространения коронавируса.
Ранее столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер против распространения COVID-19 в магазине одежды на юго-западе Москвы. По результатам проверки в ТРЦ "РИО" на Большой Черемушкинской улице, дом 1Б, было установлено, что в магазине Bershka не в полном объеме соблюдались противоковидные меры.
Фото из соцсетей могут стать основанием для проверки соблюдения санэпидмер в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: