Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в театре МДМ

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции обнаружили специалисты Роспотребнадзора в театре МДМ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста-эксперта столичного управления Роспотребнадзора Шамиля Мустафаева.

"Установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима", – рассказал Мустафаев.

Специалист добавил, что театру грозит штраф до 500 тысяч рублей за указанные нарушения или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Он напомнил, что Роспотребнадзор регулярно проводит контроль за местами массового скопления людей в связи с рисками распространения коронавируса.

Ранее столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер против распространения COVID-19 в магазине одежды на юго-западе Москвы. По результатам проверки в ТРЦ "РИО" на Большой Черемушкинской улице, дом 1Б, было установлено, что в магазине Bershka не в полном объеме соблюдались противоковидные меры.