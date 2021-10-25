Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жилой дом на 266 квартир, построенный в рамках программы реновации, ввели в эксплуатацию в районе Царицыно. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
"В районе Царицыно по адресу: улица Кантемировская, владение 27, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации", – заявил глава департамента Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что новостройка состоит из пяти секций. Все они объединены общим подземным паркингом, куда жильцы могут попасть с помощью лифта. Фасад дома был отделан навесными трехслойными стеновыми панелями, облицованными коричневым кирпичом разных оттенков.
"Эти традиционные тона, создающие эффект использования природных материалов – камня и дерева – будут скомбинированы с дополнительными оттенками темно-песочного, светло-песочного и белого цветов. На фасадах установлены короба для кондиционеров", – говорится в сообщении.
Всего в новостройке 266 квартир, из которых 206 двухкомнатные, 31 однокомнатная и 29 трехкомнатные. Все квартиры отделаны в соответствии с современными стандартами реновации. Первый этаж дома предусматривает размещение магазинов, спортклубов, кафе и другой инфраструктуры. Также в вестибюлях подъездов обустроены помещения консьержей, колясочные комнаты и другие вспомогательные помещения.
Во всех секциях дома установлены грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации, системами охраны и видеонаблюдения. Кроме того, специалисты осуществили озеленение и комплексное благоустройство придомовой территории, где были обустроены три детские игровые площадки, а также спортивная зона с тренажерами, турниками и брусьями.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.
По его словам, введено 154 новых дома, из них под заселение уже передали 126 новостроек. С момента старта реализации программы началось расселение 54,9 тысячи москвичей из 360 старых домов. Новоселье отпраздновали 40,4 тысячи горожан.
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