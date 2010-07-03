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12:53

Памятник физику-ядерщику Доллежалю установят в Москве

город общество наука

Фото: ТАСС/Валентин Черединцев

Памятник академику Российской академии наук Николаю Доллежалю появится в Москве. Распоряжение об установке подписал Сергей Собянин.

Согласно распоряжению, монумент установят перед зданием научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники, также названного в честь физика. Документом предусмотрены сроки изготовления памятника – его установят до 31 декабря текущего года.

Работы по проектированию, изготовлению и установке памятника выполнять за счет института, расположенного на Малой Красносельской улице. Содержание объекта затем будет обеспечивать префектура Центрального административного округа.

Николай Доллежаль известен как один из основоположников отечественной атомной энергетики и промышленности. Ученый дважды удостаивался звания Героя Социалистического Труда, а также выдвигался в лауреаты Ленинских и Государственных премий СССР.

Ранее в Москве показали выставку "Физика и разведка в силовом поле атомного проекта" об истории советской атомной бомбы. Расположилась экспозиция в Курчатовском центре культуры. Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин на открытии подчеркнул, что успех проекту принесли талантливые и увлеченные ученые.

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