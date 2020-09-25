Московские дороги и тротуары промоют с шампунем 26 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 26 сентября, дороги и тротуары столицы промоют с шампунем, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Специалисты очистят асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. Также комплексные бригады проведут ручную мойку там, где не сможет проехать техника", – говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты удалят с дорог мазутные, масляные пятна и другие загрязнения.

В пресс-службе также пояснили, что средство для промывки дорог безопасно, оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

Ранее сообщалось, что улицы Москвы теперь экспериментально убирают с помощью коммунальной техники на электротяге. В распоряжении специалистов комплекса городского хозяйства появилось несколько вакуумных подметально-уборочных машин на электротяге.