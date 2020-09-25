Видеоролик в поддержку Всемирного дня туризма появится на Останкинской башне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На медиафасаде Останкинской телебашни 27 сентября появится видеоролик в поддержку Всемирного дня туризма. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу башни.

Отмечается, что в ролике под названием "Покори новую высоту" покажут башни и небоскребы со всего мира. В пресс-службе отметили, что Останкинская телебашня является сооснователем и постоянным участником Международной федерации великих башен, в которую входят 49 знаменитых высотных сооружений.

Ранее сообщалось, что в честь международного Дня туризма ВДНХ проведет различные тематические мероприятия. Гости смогут в том числе познакомиться с направлением космического туризма в павильоне "Космос". В этот день по территории выставки и музею ВДНХ также пройдут бесплатные экскурсии.

Всемирный день туризма отмечают 27 сентября в большинстве стран мира, в том числе в России. Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.