Москвичам рассказали, как в городе появились сталинские высотки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичным жителям рассказали о появлении сталинских высоток в городе, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный Главархив.
Эти здания были заложены 7 сентября 1947 года в праздник 800-летия столицы. Церемония закладки зданий была запланирована на 12:00. Она состоялась на восьми площадках, которые были отведены под строительство сталинских высоток.
Сталинские высотки начали строить в рамках постановления Совета министров СССР "О строительстве в городе Москве многоэтажных зданий".
Из документа следовало, что в столице должны появиться восемь монументальных строений. Их необходимо было строить в соответствии с самыми высокими мировыми требованиями к планировке, оборудованию и технологии возведения зданий того времени.
Работу поручили ведомствам, которые обладали самой мощной строительной базой в то время. Им дали задание в течение двух месяцев спроектировать здания. В течение 1947 года ведомства должны были провести все подготовительные работы.
Особое внимание уделялось расположению высоток в Москве. Согласно задумке, они должны были появиться в значимых местах столицы. Среди них – Воробьевы горы, площадь Красные Ворота, Смоленская-Сенная площадь и другие.
В ходе церемонии закладки здания были организованы митинги. На них выступили руководители московских районов, проектировщики, рабочие и руководители организаций, занимавшихся строительством.
После этого к постаменту прикрепляли памятную доску. На ней было написано: "Здесь будет сооружено 32-этажное (26- или 16-этажное) здание. Заложено в день празднования 800-летия города Москвы 7 сентября 1947 года".
Ранее столичный Главархив рассказал, как отмечался День города в разные годы. Для этого в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" была опубликована серия из более чем 120 фотографий. В нее, в частности, вошли снимки празднования 700- и 800-летия столицы.
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